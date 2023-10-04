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Bakan Güler'den sınır ötesi operasyon mesajı: "PKK/YPG'nin tesisleri meşru hedef"

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Giriş: 04.10.2023 20:06
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni operasyonun sinyalini verdi. Bakan Güler yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak’ta PKK/KCK, PYD/YPG’nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin meşru hedefi olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi.
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