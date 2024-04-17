17 Nisan 2024, Çarşamba
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Bakan Güler’den Gara ve Kandil mesajı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis'te AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti ile önemli bir anlaşmaya imza atılacağını belirten Bakan Güler, bölgede 30 kilometrelik güvenlik hattının oluşturulduğunu ifade etti.