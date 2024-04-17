Bakan Güler’den Gara ve Kandil mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis'te AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti ile önemli bir anlaşmaya imza atılacağını belirten Bakan Güler, bölgede 30 kilometrelik güvenlik hattının oluşturulduğunu ifade etti.

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