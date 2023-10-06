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Bakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşına 'terör' uyarısı: YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçin

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Giriş: 06.10.2023 19:13
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefondan görüştü. Görüşmede, ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiği belirtilirken, Türkiye’nin Irak ve Suriye’dekiterörle mücadele operasyonları kararlı şekilde devam edeceği iletildi.
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