14 Ağustos 2022, Pazar
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Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’nun YSK tepkisi
Yozgat'ta konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "YSK'da olmayan bilgiler bizde var" sözlerine tepki gösterdi. "Adalet Bakanı olarak soruyorum sayın Kılıçdaroğlu’na, Sizin elinizde YSK'nın elinde olmayan hangi bilgi var? Kişisel verilerin korunması anayasal bir haktır" dedi.