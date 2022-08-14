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Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’nun YSK tepkisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.08.2022 11:32
Yozgat'ta konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "YSK'da olmayan bilgiler bizde var" sözlerine tepki gösterdi. "Adalet Bakanı olarak soruyorum sayın Kılıçdaroğlu’na, Sizin elinizde YSK'nın elinde olmayan hangi bilgi var? Kişisel verilerin korunması anayasal bir haktır" dedi.
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