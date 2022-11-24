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Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

A Haber
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Giriş: 24.11.2022 16:17
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Suriye'deki gelişmeler öne çıktı. Ayrıntıları Rusya'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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