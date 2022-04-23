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Bakan Adil Karaismailoğlu: "Yapılan her yatırım, zalimlere aziz Türk milletinin indirdiği bir tokattır"

AA
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Giriş: 23.04.2022 10:38
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Birlikte kurduğumuz bu ülkeyi inşallah hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız. AK Parti iktidarı ile yeniden sahip olduğumuz milli irademiz üzerinde sayısız karanlık el, kirli oyunlarla dizginleri ele almaya çalışıyor." dedi.
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