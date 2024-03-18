Bahçeli’nin Erdoğan’a seslenişi: Ayrılmazsın, bırakmazsın! 3. adaylık yolu nasıl açılabilir?

MHP'de dün Kurultay heyecanı vardı. Genel Başkan Devlet Bahçeli bin 295 delegenin tamamının oyunu alarak 11. kez genel başkanlık koltuğuna oturdu. Bahçeli'nin Kurultay konuşmasına Başkan Erdoğan'ın "Benim için bu bir final" sözlerine "Ayrılamazsın, bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz" diye seslenmesi damgasını vurdu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Selami Kıran değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN