Bağımsızlığa açılan vapur: Bandırma! Bandırma vapuru Galata Rıhtımı'ndan çıkıp bağımsızlığa demirledi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları işgalden cumhuriyete giden yolu Samsun'dan başlattı. Bandırma Vapuru da milli mücadelenin simgesi oldu. Zaferin 105 yıl öncesini A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan konuğu olan tarihçi Prof. Dr. Önder Duman anlattı.

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