19 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Bağımsızlığa açılan vapur: Bandırma! Bandırma vapuru Galata Rıhtımı'ndan çıkıp bağımsızlığa demirledi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2024 12:00
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları işgalden cumhuriyete giden yolu Samsun'dan başlattı. Bandırma Vapuru da milli mücadelenin simgesi oldu. Zaferin 105 yıl öncesini A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan konuğu olan tarihçi Prof. Dr. Önder Duman anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bağımsızlığa açılan vapur: Bandırma!
Bağımsızlığa açılan vapur: Bandırma!
Kurtuluş planları bu otelde yapıldı!
Kurtuluş planları bu otelde yapıldı!
Milli uyanışın 105. yılı!
Milli uyanışın 105. yılı!
Milli uyanışın 105. yılı! İstanbul büyük coşku
Milli uyanışın 105. yılı! İstanbul büyük coşku
Başkan Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı!
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı!
Gökyüzünde 19 Mayıs şöleni!
Gökyüzünde 19 Mayıs şöleni!
Ankara Emniyeti’ne yeni atama!
Ankara Emniyeti'ne yeni atama!
4 ilde AYAR operasyonu!
4 ilde AYAR operasyonu!
İstanbul’da Narkoçelik-17 operasyonu
İstanbul'da "Narkoçelik-17" operasyonu
Bugün milli uyanışın 105. yılı
Bugün milli uyanışın 105. yılı
Hayvana işkencede 5 şüpheli tutuklandı!
Hayvana işkencede 5 şüpheli tutuklandı!
28 Şubat tahliyelerde bin bir gün detayı!
28 Şubat tahliyelerde bin bir gün detayı!
Daha Fazla Video Göster