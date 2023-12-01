01 Aralık 2023, Cuma
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BAE’de Dünya İklim Eylemi Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefini öngörüyoruz. Jeotermal kurulu gücünde dünyada 4.'yüz. 2053'te yenilebilir enerjiyi yüzde 69'a çıkarmayı planlıyoruz. İklim finansmanı kaynaklarına daha adil şekilde erişebilmemiz büyük önem arz ediyor.” dedi. Zirvedeki konuşmasında Gazze katliamına da değinen Erdoğan, "16 bin masum Filistinlilerin hayatını kaybetmesi meşru gösterilemez. İnsanlık suçu savaş suçudur. Bu suçu işleyenlerden hukuk önünde hesap sorulmalıdır. 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının hedefini gördük. Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür.” ifadelerini kullandı.