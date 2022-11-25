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Azez'de teröre tepki eylemi! Suriye'de kara harekatına destek

A Haber
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Giriş: 25.11.2022 15:23
Terörden arındırılan Suriye Azez'de yaşayanlar, cuma namazı sonrası teröre tepki eylemi yaptı. Bölge halkı Tel Rıfat'ın terörden temizlenmesini istiyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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