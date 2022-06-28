28 Haziran 2022, Salı
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Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun istifa edecek mi? CHP yönetimi Aykut Erdoğdu'ya istifa et mesajı verdi
CHP'de yaşanan kaset skandalı, partinin Merkez Yönetim Kurulu'nda görüşüldü. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen sözcü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya ''istifa et'' mesajı verdi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.