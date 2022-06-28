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Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun istifa edecek mi? CHP yönetimi Aykut Erdoğdu'ya istifa et mesajı verdi

A Haber
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Giriş: 28.06.2022 13:35
Güncelleme:28.06.2022 13:36
CHP'de yaşanan kaset skandalı, partinin Merkez Yönetim Kurulu'nda görüşüldü. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen sözcü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya ''istifa et'' mesajı verdi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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