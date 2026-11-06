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Dorukhan Büyükışık dosyasında 8 yıllık sır perdesi aralanıyor! 26 şüpheliye 262 sayfalık ek iddianame
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dorukhan Büyükışık dosyasında 8 yıllık sır perdesi aralanıyor! 26 şüpheliye 262 sayfalık ek iddianame

İzmir'de 13 Mayıs 2018'de bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada 8 yıl sonra kritik gelişme yaşandı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın adalet mücadelesiyle yeniden derinleştirilen soruşturmada 26 şüpheli hakkında hazırlanan 262 sayfalık ek iddianame kabul edilerek ana dava dosyasıyla birleştirildi. Delil karartma iddialarının da yer aldığı dosyada sanıklar hâkim karşısına çıktı.

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