Hakan Bahçetepe hakkında mahkemeden kritik karar! Rüşvet suçundan hapis cezası, iki ayrı suçtan beraat

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik davada görevden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe'yi “rüşvet alma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. İki ayrı suçtan beraat eden Bahçetepe'nin, tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağının devamına da hükmetti.