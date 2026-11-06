-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması: Siyasi tutuklu değil! Uzmanlardan A Haber'de çarpıcı yorum
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması: Siyasi tutuklu değil! Uzmanlardan A Haber'de çarpıcı yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu ve cezaevindeki belediye başkanlarının siyasi nedenlerle değil başka suçlamalar nedeniyle tutuklandığını belirterek partideki arınmanın yüzde 90'a ulaştığını itiraf etmesi gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun yankı uyandıran sözlerini ve CHP koridorlarında dönen kirli delege pazarlıklarını A Haber ekranlarında masaya yatıran uzmanlar, Beylikdüzü'nden İBB'ye taşınan rant çarkının perde arkasını tek tek deşifre etti.

Önceki Video
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü saldırıda kan donduran ayrıntılar! Katliamın nedeni biçerdöver kavgası mı?
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü saldırıda kan donduran ayrıntılar! Katliamın nedeni biçerdöver kavgası mı?
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı! İzinsiz araştırma girişimine karşı Navtex hamlesi
Sonraki Video
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı! İzinsiz araştırma girişimine karşı Navtex hamlesi
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar