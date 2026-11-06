Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması: Siyasi tutuklu değil! Uzmanlardan A Haber'de çarpıcı yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu ve cezaevindeki belediye başkanlarının siyasi nedenlerle değil başka suçlamalar nedeniyle tutuklandığını belirterek partideki arınmanın yüzde 90'a ulaştığını itiraf etmesi gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun yankı uyandıran sözlerini ve CHP koridorlarında dönen kirli delege pazarlıklarını A Haber ekranlarında masaya yatıran uzmanlar, Beylikdüzü'nden İBB'ye taşınan rant çarkının perde arkasını tek tek deşifre etti.