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Sakarya'da şiddetli yağış sonrası toprak kayması! Mahalleler arası yol ulaşıma kapandı, çalışmalar başladı
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sakarya'da şiddetli yağış sonrası toprak kayması! Mahalleler arası yol ulaşıma kapandı, çalışmalar başladı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde etkili olan yağışların ardından Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini birbirine bağlayan yolda toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan büyük toprak kütlesi nedeniyle ulaşıma kapanan güzergahta belediye ekipleri iş makineleriyle temizlik ve yol açma çalışması başlattı. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, güvenlik sağlanana kadar yolun kapalı kalacağını belirterek vatandaşlardan alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.

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