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Türkiye'den Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı! İzinsiz araştırma girişimine karşı Navtex hamlesi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'den Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı! İzinsiz araştırma girişimine karşı Navtex hamlesi

Dışişleri Bakanlığı, Fransız bayraklı bir geminin Türkiye'nin 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde izinsiz deniz bilimsel araştırma faaliyeti yürütme girişimine tepki gösterdi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yayımladığı yetkisiz seyir duyurularının Türkiye tarafından iptal edildiği açıklanırken, Bakanlık uluslararası hukuktan doğan egemenlik haklarını koruma konusundaki kararlılığını vurguladı.

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