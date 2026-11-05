Emekli ve memur maaşlarında yeni zam hesabı! 65 yaş üstüne yeni sistem: Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak 2027 maaş zamlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık enflasyon farkı yüzde 8,29'a ulaşırken, memur ve memur emeklileri için hesaplanan artış yüzde 6,27 oldu. Öte yandan 65 yaş üstü emeklilerin yaş, prim ödeme gün sayısı ve gelir durumuna göre farklı kategorilerde değerlendirileceği yeni bir sistem üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme kapsamında, 18 milyon emekliyi ilgilendiren 10 ila 15 bin liralık seyyanen zam ve yüzde 10 ila 20 arasında refah payı seçenekleri de gündemde. Peki, yeni sistemde kimler daha fazla zam alabilecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki formüller ve maaş hesaplamalarına ilişkin son gelişmeler...