Katliam için psikolojik değerlendirme! "Planlama becerisi var, çok net bir kasıt görüyorum"

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıların ardından psikolog Sümeyra Güneşer, zanlının davranışlarını ve olayın toplumsal etkilerini değerlendirdi. Saldırganın eylemlerinde planlama ve kasıt izleri gördüğünü belirten Güneşer, ruhsal rahatsızlıklarla şiddetin özdeşleştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Özellikle çocukların saldırı görüntülerinden uzak tutulması ve mağdur yakınlarına psikolojik destek sağlanması çağrısında bulundu.