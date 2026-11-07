8 kişinin öldürüldüğü katliamda tasarlama şüphesi! Uzmanlardan cezai ehliyet ve alkol savunması değerlendirmesi

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırıların ardından zanlının cezai sorumluluğu tartışılıyor. Emekli Emniyet Müdürü Burak Bodur, biçerdöver alışverişinden kaynaklanan alacak-verecek anlaşmazlığıyla başladığı belirtilen olayları değerlendirdi. Zanlının kaçış sürecindeki davranışları ve olası alkol savunması ele alınırken, cinayetlerde tasarlama unsurunun bulunup bulunmadığının yargılamayla belirleneceği vurgulandı.