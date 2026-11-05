Afyonkarahisar'daki kanlı saldırıda yeni gelişme! Pompalı tüfekli şüpheli güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı farklı köylerde düzenlenen silahlı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Pompalı tüfekle saldırıları gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin kimliği belirlenirken, yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Hayatını kaybedenlerden bazılarının olay yerinde, bazılarının ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şüphelinin elinde pompalı tüfekle aracından indiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.