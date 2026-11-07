Doğu Akdeniz’de kritik gerilim! Fransız gemisine Türkiye’den sert uyarı

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içerisinde Fransız bayraklı bir geminin gayrihukuki kablo döşeme ve deniz bilimsel araştırma faaliyetine girişmesi üzerine Ankara kararlı tutumunu ortaya koydu. Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı net açıklamanın ardından A Haber’de konuşan Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar ve Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, Türkiye'nin egemenlik haklarını, İsrail-Yunanistan hattındaki projenin arka planını ve sahadaki olası askeri senaryoları canlı yayında değerlendirdi.