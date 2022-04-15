Ayasofya'da ikinci sevinç: 86 yıl sonra yeniden! Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Fatih Medresesi açılışında önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin yanı başından bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeniden inşa edilerek günümüze kazandırılan Ayasofya Medresesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açılıyor. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Ayasofya'ya asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet maalesef bu medreseye de tahammül edememiştir." dedi.

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