Ayağına trene sıkışan kadın böyle sürüklendi! Trenin sürüklediği kadın ölümden döndü

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir metro yolcusu trenden inerken ayağını kapıya sıkıştırdı. İstasyondaki yolcular kadını kurtarmak için seferber olsa da kapıyı açmayı bir türlü başaramadı. Trenin harekete geçmesiyle yerde sürüklenmeye başlayan kadının, ölümden döndü.

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