Avrupa’da doğalgaz fiyatları rekor kırdı! Rusya’nın kesinti uyarısı gaz fiyatına yansıdı

Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar sonrası enerji krizi patlak veren Avrupa'da, doğalgaz fiyatları bir günde yüzde 10 arttı. Rusya'nın, Kuzey Akım üzerinden taşınan gazın yüzde 40 azalacağını duyurmasıyla gelen zamla Avrupa'da gaz fiyatları bir kez daha rekor kırdı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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