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Attığı erik yüzünden yaşam savaşı veriyor! Erik atan çocuğu aracıyla kovaladı

A Haber
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Giriş: 15.06.2022 09:39
Tekirdağ'dan acı bir haber var. Seyir halindeki bir sürücü, yanlışlıkla atılan eriğin aracına denk gelmesi sonucu çocukları kovalamaya başladı. O sırada kaçmaya çalışan 12 yaşındaki Batuhan bir aracın altında kaldı. Batuhan şimdi hastanede yaşam savaşı veriyor.
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