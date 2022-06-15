Attığı erik yüzünden yaşam savaşı veriyor! Erik atan çocuğu aracıyla kovaladı

Tekirdağ'dan acı bir haber var. Seyir halindeki bir sürücü, yanlışlıkla atılan eriğin aracına denk gelmesi sonucu çocukları kovalamaya başladı. O sırada kaçmaya çalışan 12 yaşındaki Batuhan bir aracın altında kaldı. Batuhan şimdi hastanede yaşam savaşı veriyor.

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