Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi! Başkan Erdoğan: 29 Mayıs’ta ilk ağacımızı toprakla buluşturacağız

Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesiyle ilgili, “Gençlerimize yeşil alanlarıyla, oyun parklarıyla, kültürel merkezleriyle nasıl bir Atatürk Havalimanı millet bahçesi hayal ettiğimizi anlattım. 29 Mayıs’ta, İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünde inşallah buradaki ilk ağacımızı toprakla buluşturacağız.” dedi.

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