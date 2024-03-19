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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte isim isim tam liste...

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2024 00:19
Son dakika... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat Yıldız atandı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı.
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