Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte isim isim tam liste...

Son dakika... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat Yıldız atandı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı.

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