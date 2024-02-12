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Astronot Alper Gezeravcı bugün Ankara'ya dönüyor

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Giriş: 12.02.2024 10:23
Güncelleme:12.02.2024 10:23
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile ilgili 'adam yurda dönüyor' yazılı paylaşım yaptı. Gezeravcı'nın bugün Ankara'ya dönüş yapması bekleniyor.
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