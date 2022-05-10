10 Mayıs 2022, Salı
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Asgari ücrete yeni zam olacak mı? Emekli maaşına zam olacak mı?
Başkan Erdoğan dün Kabine sonrası temmuz ayında yapılacak zamma işaret etti. Başkan Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz." dedi. Gelişmeleri A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu anlattı.