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Asgari ücrete yeni zam olacak mı? Emekli maaşına zam olacak mı?

A Haber
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Giriş: 10.05.2022 10:20
Başkan Erdoğan dün Kabine sonrası temmuz ayında yapılacak zamma işaret etti. Başkan Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz." dedi. Gelişmeleri A Para  Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu anlattı.
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