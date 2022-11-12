14 Kasım 2022, Pazartesi
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Asgari ücret kaç lira olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette enflasyonun etkisini kaldıran bir uygulamanın hayata geçirileceğini açıkladı. Peki asgari ücret ne zaman belli olur ve asgari ücret ne kadar olacak? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ayrıntıları aktardı.