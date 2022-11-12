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Asgari ücret kaç lira olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.11.2022 12:09
Güncelleme:12.11.2022 12:12
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette enflasyonun etkisini kaldıran bir uygulamanın hayata geçirileceğini açıkladı. Peki asgari ücret ne zaman belli olur ve asgari ücret ne kadar olacak? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ayrıntıları aktardı.
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