ASELSAN yerli ve milli kara kutuyu üretti! 1100 dereceye kadar dayanıklı

Daha önce yurtdışından ithal edilen hava araçlarının kara kutusu ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Peki kara kutu nasıl bir öneme sahip hangi özellikleri var? İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN