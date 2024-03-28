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ASELSAN yerli ve milli kara kutuyu üretti! 1100 dereceye kadar dayanıklı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 18:36
Daha önce yurtdışından ithal edilen hava araçlarının kara kutusu ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Peki kara kutu nasıl bir öneme sahip hangi özellikleri var? İşte detaylar...
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ASELSAN yerli ve milli kara kutuyu üretti!
ASELSAN yerli ve milli kara kutuyu üretti!
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