10 Ağustos 2022, Çarşamba
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ASALA’nın saldırılarına karşı kendini yaktı! Ermeni asıllı Türk Artin Penik’in son sözleri: Bu emperyalizmin oyunudur
Ermeni terörünün zirve yaptığı yıllarda tüm toplum infial halindeydi. ASALA'nın saldırıları Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisiydi. ASALA'ya en etkili tepkilerden birisini Ermeni asıllı Türk vatandaşı Artin Penik gösterdi. Bundan tam 40 yıl önce, 10 Ağustos 1982 günü yanında getirdiği benzin dolu bidonu Taksim Meydanı'nda, Atatürk anıtının önünde üzerine döküp bedenini ateşe verdi. Ağır yaralanan Penik, hastaneye kaldırıldıktan 4 gün sonra hayatını kaybetti. İşte "Vatanım için her şeyi yaparım" diyen Artin Penik'in son sözleri...