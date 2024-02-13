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Antalya’yı sağanak vurdu! Alt geçit gölete döndü | A Haber bölgede

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2024 09:13
Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Merkez ilçelerden Kepez'e 280, bölgeye 185 kilogram yağış düştü. A Haber muhabiri Hakan Gürkan bölgeden son gelişmeleri aktardı. Gürkan, "Alt geçit tamamen su içerisinde kaldı. Trafikte yoğunluk var." ifadelerini kullandı.
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Alt geçit gölete döndü
Alt geçit gölete döndü
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