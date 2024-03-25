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Antalya’da zincirleme kaza: 3 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 09:12
Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Gaziantep'te ise iki otombil çarpıştı. Her iki ildeki kazalarda 5 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
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