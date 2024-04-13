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Antalya’da teleferik faciasında mahsur kalan 174 kişinin tamamı tahliye edildi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 13.04.2024 16:37
Dün Antalya’da meydana gelen teleferik faciasında sonra başlayan kurtarma operasyonu 23 saatte tamamlandı. AFAD Başkanı Okay Memiş, “Mahsur kalan 174 kişi kurtarıldı. Operasyon 2 bin 200 kişilik ekiple yapıldı. Kaza teleferik direğindeki kırıktan meydana geldi.” derken Antalya Valisi Hulusi Şahin, “Adli ve idari süreç devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
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