13 Nisan 2024, Cumartesi
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Antalya’da teleferik faciasında mahsur kalan 174 kişinin tamamı tahliye edildi
Dün Antalya’da meydana gelen teleferik faciasında sonra başlayan kurtarma operasyonu 23 saatte tamamlandı. AFAD Başkanı Okay Memiş, “Mahsur kalan 174 kişi kurtarıldı. Operasyon 2 bin 200 kişilik ekiple yapıldı. Kaza teleferik direğindeki kırıktan meydana geldi.” derken Antalya Valisi Hulusi Şahin, “Adli ve idari süreç devam ediyor.” ifadelerini kullandı.