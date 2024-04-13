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Antalya’da teleferik faciası! Mahsur kalanları kurtarılma anı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.04.2024 08:51
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Antalya'daki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü. 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Metrelerce yüksekte asılı kalan kabinlerdeki onlarca kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Mahsur kalanların kurtarılma anları A Haber kameralarına yansırken detayları muhabirimiz Ahmet Çelik aktardı.
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