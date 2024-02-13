Antalya'da sağanak etkili oldu! Eğitime ara verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege ve Akdeniz için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. Sağanağın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken A Haber muhabiri Hakan Gürkan bölgeden son durumu aktardı.