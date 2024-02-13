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Antalya'da sağanak etkili oldu! Eğitime ara verildi

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Giriş: 13.02.2024 07:31
Güncelleme:13.02.2024 07:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege ve Akdeniz için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. Sağanağın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken A Haber muhabiri Hakan Gürkan bölgeden son durumu aktardı.
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