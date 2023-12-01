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Antalya’da bitmek bilmeyen altyapı çalışması! Mağdur olan halk isyan etti

A Haber
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Giriş: 01.12.2023 14:21
Antalyalılar kentin birçok noktasında aylardır süren içme suyu çalışmaları nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Birçok kez ASAT’'a başvursalar da muhatap bulamıyorlar.
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Antalya’da bitmek bilmeyen altyapı çalışması!
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