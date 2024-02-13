13 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Antalya su altında! A Haber canlı yayınında kurtarma operasyonu

Antalya su altında! A Haber canlı yayınında kurtarma operasyonu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2024 15:40
Antalya'yı şiddetli sağanak vurdu. Ev, iş yeri ve araçlarında mahsur kalan 1000'e yakın kişi kurtarıldı. Kepez'de alt geçitte bir otomobilde cansız beden bulundu. Canlı yayında kurtarma operasyonu görüntülendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı yayında kurtarma operasyonu
Canlı yayında kurtarma operasyonu
İhraç edilenler mesleğe dönecek mi?
İhraç edilenler mesleğe dönecek mi?
Hamza Dağ kimdir?
Hamza Dağ kimdir?
Türk bayrağı dünyanın en yüksek binasında
Türk bayrağı dünyanın en yüksek binasında
Dubai’de ikili görüşmeler
Dubai'de ikili görüşmeler
Uçan taksi dönemi! A Haber görüntüledi
Uçan taksi dönemi! A Haber görüntüledi
Saldırı yapacaklardı! Hepsi yok edildi
Saldırı yapacaklardı! Hepsi yok edildi
Osmanlı düşmanı Büyükerşen’e sert tepki
Osmanlı düşmanı Büyükerşen'e sert tepki
Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması!
Başkan Erdoğan'dan Karadeniz çıkarması!
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
Hamza Dağ İzmir projelerini açıkladı
Hamza Dağ İzmir projelerini açıkladı
Tüm dünyaya Filistin mesajı!
Tüm dünyaya Filistin mesajı!
Daha Fazla Video Göster