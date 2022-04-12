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Ankara’nın gündeminde ne var? Kabine bugün toplanıyor

A Haber
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Giriş: 12.04.2022 08:32
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. CHP, MHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile iki Bakanlık arasında "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda (TÜRKSOY) genel sekreterlik görevinin devir teslim törenine katılacak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi anlattı.
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