Ankara’da oy sayma işlemleri devam ediyor!

Milyonlarca seçmen bu kapsamda "Ankara seçim sonuçları" hakkında bilgi almak istiyor. Peki; Ankara’yı kim kazandı? Hangi parti Ankara’yı kazandı? Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş mu? İşte Ankara seçim sonuçları…

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