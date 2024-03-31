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Ankara'da oy sayma işlemleri devam ediyor!

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Giriş: 31.03.2024 18:36
Milyonlarca seçmen bu kapsamda "Ankara seçim sonuçları" hakkında bilgi almak istiyor. Peki; Ankara’yı kim kazandı? Hangi parti Ankara’yı kazandı? Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş mu? İşte Ankara seçim sonuçları…
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