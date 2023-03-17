17 Mart 2023, Cuma
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Ankara'da kritik 'NATO' zirvesi! Başkan Erdoğan ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto bir araya gelecek
NATO'ya üyelik başvurusu yapan ancak Türkiye'nin bu konuda olumlu karar vermesini bekleyen Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto, bugün Ankara'ya gelerek Başkan Erdoğan ile görüşecek. Görüşmede geçtiğimiz haziran ayında imzalanan 3'lü muhtıra kapsamındaki son durum ele alınacak. Finlandiya'nın mutabakat metnindeki maddelere uyup uymadığı gözden geçirilecek.