13 Nisan 2022, Çarşamba
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ANALİZ – Muhalefetin büyükelçi merakı! Kim kiminle neyi planlıyor?
Millet İttifakı'nda muhalefet liderlerinin, hatta belediye başkanlarının sık sık büyükelçilerle görüşmesi dikkat çekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyükelçilere mektuplar göndererek yatırımların önünü kesmeye çalışırken, İYİ Parti lideri Meral Akşener ise büyükelçilerle parlamenter sistemi konuşuyor. Peki muhalefetteki bu hareketlilik ne anlama geliyor? 2023 seçimleri öncesi kim, kime ne mesaj veriyor? Detaylar analiz haberimizde...