13 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ – Muhalefetin büyükelçi merakı! Kim kiminle neyi planlıyor?

ANALİZ – Muhalefetin büyükelçi merakı! Kim kiminle neyi planlıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2022 12:50
Millet İttifakı'nda muhalefet liderlerinin, hatta belediye başkanlarının sık sık büyükelçilerle görüşmesi dikkat çekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyükelçilere mektuplar göndererek yatırımların önünü kesmeye çalışırken, İYİ Parti lideri Meral Akşener ise büyükelçilerle parlamenter sistemi konuşuyor. Peki muhalefetteki bu hareketlilik ne anlama geliyor? 2023 seçimleri öncesi kim, kime ne mesaj veriyor? Detaylar analiz haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Güneş fırtınası uyarısı!
Güneş fırtınası uyarısı!
Revizyon mu olacak? Kimlerin üzerini çizecek?
Revizyon mu olacak? Kimlerin üzerini çizecek?
Muhalefetin büyükelçi merakı!
Muhalefetin büyükelçi merakı!
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
PKK’Nın 70 milyonunu aklamışlar
PKK'Nın 70 milyonunu aklamışlar
Flaş F-16 açıklaması: Süreci başlattık
Flaş F-16 açıklaması: Süreci başlattık
Ümitcan Uygun’a verilen ceza belli oldu
Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu
Koronavirüs müjdesi! Hastalık yapma ...
Koronavirüs müjdesi! Hastalık yapma ...
Kiev dönüş başladı mı?
Kiev dönüş başladı mı?
3 PKK’lı etkisiz hale getirildi
3 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Dini değerlerle alay etti
Dini değerlerle alay etti
FETÖ’cü isimden Kılıçdaroğlu’na övgü!
FETÖ'cü isimden Kılıçdaroğlu’na övgü!
Daha Fazla Video Göster