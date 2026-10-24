Başkan Erdoğan Darphane-i Amire müzelerini gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da restorasyonu tamamlanan Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Külliyesi’ndeki müzelerin açılış törenine katıldı. Açılış kurdelesini kestikten sonra 17 bin metrekarelik alanı kapsayan, 7 tarihi yapı ve 46 salondan oluşan külliyeyi gezen Erdoğan, sergilenen eserler ve restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Beş farklı müzeyle kültür ve sanat hayatına kazandırılan külliyede, Erdoğan Türkiye’nin kültürel mirasına dikkat çekerek “Türk milleti olarak eşine az rastlanır bir müktesebata sahibiz” dedi.