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ANALİZ - Güçlü Türkiye tüm engelleri bir bir aşıyor! Zor bir cendereden geçildi ama nasıl? A Haber diyor ki... |Video
Güçlü Türkiye artık kendi göbeğini kendi kendi kesiyor. Türkiye zor bir cendereden geçti. Türkiye'nin geçtiği bu zor süreçlerde kim dost kim düşman yine kendini belli etti. Peki kim bu Türkiye'yi içerden hedef alan ajan provokatörler? Detaylar analiz haberimizde...
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