10 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
10.03.2020

ANALİZ - Güçlü Türkiye tüm engelleri bir bir aşıyor! Zor bir cendereden geçildi ama nasıl? A Haber diyor ki... |Video

Güçlü Türkiye artık kendi göbeğini kendi kendi kesiyor. Türkiye zor bir cendereden geçti. Türkiye'nin geçtiği bu zor süreçlerde kim dost kim düşman yine kendini belli etti. Peki kim bu Türkiye'yi içerden hedef alan ajan provokatörler? Detaylar analiz haberimizde...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Koca: Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Bakan Koca: Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Güçlü Türkiye tüm engelleri bir bir aşıyor
Güçlü Türkiye tüm engelleri bir bir aşıyor
Başkan Erdoğan'dan o görüntülere sert tepki!
Başkan Erdoğan'dan o görüntülere sert tepki!
Başkan Erdoğan'dan müjde! Benzin ve motorine büyük indirim
Başkan Erdoğan'dan müjde! Benzin ve motorine büyük indirim
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu o konuşmayı açıkladı
Bakan Çavuşoğlu o konuşmayı açıkladı
Esad'ın ensesindeyiz!
Esad'ın ensesindeyiz!
Moskova'daki görüntülere sert yanıt: Büyük saygısızlık
Moskova'daki görüntülere sert yanıt: Büyük saygısızlık
İsraf şovu patladı! Dudak uçuklatan para
İsraf şovu patladı! Dudak uçuklatan para
Halk TV de ODA TV'nin skandalına ortak oldu
Halk TV de ODA TV'nin skandalına ortak oldu
Bahçeli'den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar
Bahçeli'den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar
KKTC'den korkutan koronavirüs açıklaması!
KKTC'den korkutan koronavirüs açıklaması!
Daha Fazla Video Göster