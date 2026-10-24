Avrupa sokaklarında isyan dalgası! Fransa ve İtalya'da halk meydanlara indi

Avrupa’da ekonomik sıkıntılar, hayat pahalılığı ve sosyal adaletsizliklere yönelik tepkiler sokak gösterilerine dönüştü. Fransa’nın başkenti Paris’te binlerce kişi için güvenlik önlemleri artırılırken, İtalya’nın Roma kentinde Başbakan Giorgia Meloni hükümetine yönelik protestolar düzenlendi. A Haber muhabirleri Ömer Aydın ve Dündar Keşaplı sahadaki gelişmeleri aktarırken, Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger Avrupa’daki gösterileri sosyal refah modelindeki gerileme ve artan savunma harcamaları üzerinden değerlendirdi.