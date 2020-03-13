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13.03.2020

ANALİZ - Uluslararası medya yalan haberlerle neden Türkiye'yi hedef alıyor? Batı'nın operasyon medyası nasıl çalışıyor? |Video

Uluslararası medyanın Türkiye’den yayın yapan internet siteleri Türkiye aleyhine yaptığı yalan haberlerle algı operasyonu yapmaya devam ediyor. Son dönemde bu haberlerin sayısının artması dikkat çekiyor. Algı operasyonlarının başını ise İngiliz BBC’nin Türkiye’de yayın yapan organı BBC News Türkçe çekiyor. Uluslararası medya neden gerçek dışı haberlerle Türkiye’yi hedef alıyor? Batı’nın operasyon medyası nasıl çalışıyor? Detaylar analiz haberimizde…
Batı medyasından eş zamanlı algı operasyonu! BBC, CNN ve New York Times koronavirüs üzerinden Türkiyeyi hedef aldı BATI MEDYASINDAN EŞ ZAMANLI ALGI OPERASYONU! BBC, CNN VE NEW YORK TİMES KORONAVİRÜS ÜZERİNDEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
BBC Türkçe’nin algı operasyonu yine elinde patladı! Türk ekonomisini böyle hedef aldılar BBC TÜRKÇE'NİN ALGI OPERASYONU YİNE ELİNDE PATLADI! TÜRK EKONOMİSİNİ BÖYLE HEDEF ALDILAR
BBC ve New York Times koronavirüs üzerinden Türkiyeyi hedef aldı |Video BBC VE NEW YORK TİMES KORONAVİRÜS ÜZERİNDEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI |VİDEO

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