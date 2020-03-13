ANALİZ - Uluslararası medya yalan haberlerle neden Türkiye'yi hedef alıyor? Batı'nın operasyon medyası nasıl çalışıyor? |Video

Uluslararası medyanın Türkiye’den yayın yapan internet siteleri Türkiye aleyhine yaptığı yalan haberlerle algı operasyonu yapmaya devam ediyor. Son dönemde bu haberlerin sayısının artması dikkat çekiyor. Algı operasyonlarının başını ise İngiliz BBC’nin Türkiye’de yayın yapan organı BBC News Türkçe çekiyor. Uluslararası medya neden gerçek dışı haberlerle Türkiye’yi hedef alıyor? Batı’nın operasyon medyası nasıl çalışıyor? Detaylar analiz haberimizde…