Başkan Erdoğan'dan kimliksizleştirme siyasetine sert tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri açılış töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada geçmişin kimliksizleştirme siyasetinin acımasız yüzünü hatırlattığı konuşmasında "El yazması nadide eserlerimiz hurda kağıt niyetine yabancılara satıldı. Milletimizi ruh kökünden koparmak amacıyla batılılaşma politikası ürünü olarak tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz kaldık." ifadelerini kullandı.