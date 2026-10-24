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Türkiye-Libya anlaşması dengeleri değiştirdi: İsrail, Yunanistan ve AB çıkmazda
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye-Libya anlaşması dengeleri değiştirdi: İsrail, Yunanistan ve AB çıkmazda

Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları tartışmaları, Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile 2019’da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı’nı onaylamasıyla yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, anlaşmanın Türkiye’nin bölgedeki deniz yetki alanları ve enerji projeleri açısından önemine dikkat çekerken, Yunanistan, İsrail ve Avrupa Birliği’nin tutumlarını da değerlendirdi. Anlaşmanın bölgesel dengelere ve Doğu Akdeniz’deki enerji iş birliklerine olası etkileri tartışılıyor.

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