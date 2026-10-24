-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
İngiltere’den 3 günlük stok çağrısı: A Haber İngilizlere çağrının nedenini sordu
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İngiltere’den 3 günlük stok çağrısı: A Haber İngilizlere çağrının nedenini sordu

Aşırı hava olayları, artan siber saldırı riskleri ve bölgede derinleşen Rus tehdidi karşısında alarma geçen İngiltere hükümeti, vatandaşlarına en az 3 gün yetecek gıda ve su stoku yapmaları tavsiyesinde bulunarak başkent Londra'da "Hazırlıklı Ol" kampanyası başlattı. Elektrik, su, telefon ve internet gibi kritik altyapı hizmetlerinin kesilebileceği uyarısı yapılan ülkede halk panik ile sağduyu arasında ikiye bölünürken, İngiltere sokaklarındaki son durumu ve gelişmeleri A Haber Londra muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

İşgalci İsrail'den Batı Şeria'ya abluka: El Halil'in giriş ve çıkışları kapatıldı
Sonraki Video
İşgalci İsrail'den Batı Şeria'ya abluka: El Halil'in giriş ve çıkışları kapatıldı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar