İngiltere’den 3 günlük stok çağrısı: A Haber İngilizlere çağrının nedenini sordu

Aşırı hava olayları, artan siber saldırı riskleri ve bölgede derinleşen Rus tehdidi karşısında alarma geçen İngiltere hükümeti, vatandaşlarına en az 3 gün yetecek gıda ve su stoku yapmaları tavsiyesinde bulunarak başkent Londra'da "Hazırlıklı Ol" kampanyası başlattı. Elektrik, su, telefon ve internet gibi kritik altyapı hizmetlerinin kesilebileceği uyarısı yapılan ülkede halk panik ile sağduyu arasında ikiye bölünürken, İngiltere sokaklarındaki son durumu ve gelişmeleri A Haber Londra muhabiri Alpaslan Düven aktardı.